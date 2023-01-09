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【大行看法】張憶東：港股春天再降臨　中國重啟利好資金流入　投資圍繞4主綫

股市 09:30 2023/01/09

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張憶東：港股春天再降臨　中國重啟利好資金流入　投資圍繞4主綫

興業證券全球首席策略分析師張憶東近日發表報告指，自去年11月以來，在經歷了過去兩年最冷的寒冬後，港股流動性以及風險偏好改善明顯，港股的春天再次降臨。張憶東形容，資金面「風水輪流轉，今年到港股」，基本面是「病樹前頭萬木春」。

張憶東指，今年首季度美債長端利率有望見頂，並震盪回落，人民幣滙率或維持強勢，隨中國重啟和經濟復甦的信號不斷加強，這將有利於中國資產，特別是港股對全球資金的吸引力。不排除二、三月份聯儲局加息可能導致美債收益率短期反彈，但是，期限利差的深度倒掛和美國經濟高頻數據惡化，美債收益率的反彈只是「強弩之末」，如果因此導致風險偏好的波動，則應趁機買入。

投資可圍繞4個主綫

他認為，投資可圍繞4個主綫，1） 互聯網，因受益於重啟和「弱復甦」經濟背景下的線上消費復甦，特別是本地生活、廣吿、電商等，以及互聯網監管政策改善帶來的遊戲、雲等業態復甦，互聯網今年有望估值和業績提升；2） 消費及服務的結構性行情；3） 內房股及地產產業鏈、金融等高分紅的價值股龍頭；4） 生物醫藥、科技硬件、新能源車等。

對於美股，張憶東指，美股首季度將偏熊。雖然美國通脹可能已見頂，商品通脹趨勢下行，但是，通脹數值仍在高位，特別是服務通脹仍居高難下，待經濟進一步下行，失業數據惡化後，服務通脹才能呈下行趨勢。而聯儲局維持鷹派越久，美股殺盈利風險越大。

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編輯：袁諾曦

港股 大行報告 張憶東 美國聯儲局 通脹 美股
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