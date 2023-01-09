▲ 【投行裁員】高盛據報本周中啟動裁員3200人計劃 逾三分一來自交易及銀行部門

華爾街投行相繼裁員，彭博引述消息人士報道，高盛（美：GS）將於本周中期開始，啟動最多裁員3200人的計劃，當中逾三分一來自其核心的交易及銀行部門，反映該行致力削減開支。高盛發言人不予置評。

報道指，高盛同時準備公布一個新部門的財務數據，該部門擁有信用卡及分期貸款業務，預期錄得稅前虧損逾20億美元。

高盛計劃繼續進行招聘

投資銀行部門近年大幅增加後台職位，導致今次裁員幅度更大，但高盛計劃繼續進行招聘，包括今年稍後會引入常規分析師課程。

高盛在行政總裁所羅門（David Solomon）管理下，員工人數自2018年底大增34%，截至去年9月底止升至逾4.9萬人，而過去數年疫情期間暫停裁員，亦導致今年裁員人數大增。

各種業務放緩、零售銀行業務昂貴、市場前景不明確及經濟前景不確定，均促使高盛不得不降低成本。

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編輯：陳韻妍