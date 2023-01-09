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【移卡9923】移卡再升6%　去年一站式支付服務GPV增超5%

股市 09:31 2023/01/09

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【移卡9923】移卡去年一站式支付服務GPV增超5%　至逾2.2萬億元人幣

移卡 （09923） 公布去年全年主要經營數據，於一站式支付服務，總支付交易量（GPV）按年增長超過5%至超過人民幣2.2萬億元。移卡現升6.5%，報29.95元，而上周五已急升22.4%，報28.15元，創逾一年高。

當中，活躍支付服務商戶數同比增長超過11%至超過8.1百萬名。支付費率穩定上升及支付予分銷渠道的佣金率保持穩定。

至於到店電商服務方面，公司總商戶交易量（GMV）按年增長約730%至近人民幣33億元。存貨單位（SKU）同比增長超過154%至超過40萬個。訂單總數達到近37百萬筆，較2022年上半年近16百萬筆大增。由於經營效率提高，二零二二年下半年持續收窄虧損，且單月接近盈利。

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【移卡9923】移卡首季總支付交易量升18%　重申到店電商全年GMV為28億元至35億元人民幣指引、股價半日跌3%

編輯：姚卓然

港股 網購平台 電子支付 移卡（09923）
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