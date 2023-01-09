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【港股市況】恒指升逾400點　阿里巴巴升7%　港交所升逾4%　小鵬挫半成（不斷更新）

股市 10:15 2023/01/09

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美股上周五飆700點，增添港股向上動力。恒指高開304點，報21295點，恒生科指亦升1.5%，報4497點。阿里巴巴 （09988） 升3.9%，報105.6元。港交所 （00388） 升4.4%，逾半年高。

財經日誌︰

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    +3
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即市走勢：

【10：15】創維 （00751） 大升兩成，報4.93元，創一年高。TCL電子 （01070） 升5.3%。

【10：14】恒指曾一度升479點，報21470點，現升440點，報21431點。

【10：10】恒生科指升3.2%，報4577點，蔚來 （09866） 升6.8%，惟小鵬 （09868） 卻跌5%。

【10：06】內房股回吐，中海外 （00688） 跌2%，龍湖 （00960） 升1%，寶龍地產 （01238） 、中駿 （01966） 、時代中國 （01233） 跌1%。

【10：00】港交所 （00388） 升4.4%，報378.2元。逾半年高。

【09：55】阿里巴巴 （09988） 升7%，報108.7元。阿里健康 （00241） 亦升8.7%，報7.47元。

【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合

【09：45】【濠賭股】澳門酒店業料農曆年假入住率可升至90%、重返2019年水平　濠賭股急升、金沙美高梅彈6%

【09：40】天齊鋰業 （09696） 升3%，報61.8元。公司公布，控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd擬與澳洲上市公司Essential Metals Limited簽訂《計劃實施協議》，擬以現金約1.36億澳元購買ESS的所有股份。本次交易完成後，TLEA將持有ESS發行在外的100%股權。根據ESS資源報告，ESS鋰礦資源總量為1120萬噸，平均氧化鋰含量為1.16%。

【09：35】【大行看法】張憶東：港股春天再降臨　中國重啟利好資金流入　投資圍繞4主綫

【09：34】美團 （03690） 高開1.3%報185.1元後轉跌，現跌1.4%，報180.3元。

【09：32】恒指開市初段現升347點，報21338點。金沙 （01928） 升半成，九倉置業 （01997） 升4.4%。

【09：28】滙豐 （00005） 連升六日，現升1.8%，報53.15。

【09：23】新股粉筆 （02469） 首日上市開報10.5元，升6%，不計手續費，一手帳面賺300元。

【新股IPO】粉筆2469暗盤最多升6%　一手帳面賺300元

【09：20】恒指高開304點，報21295點，阿里巴巴 （09988） 升3.9%，報105.6元。

【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里巴巴：集團股權不變（附前後架構圖）

【09：16】恒指期貨現升365點，報21435點。

【09：06】【移卡9923】移卡去年一站式支付服務GPV增超5%　至逾2.2萬億元人幣

【08：42】恒指黑期升30點，報21310點。

【08：30】【大市看法】光銀林樵基：新經濟股龍頭可趁低吸　內房行業最壞時間已過

【08：19】【SaaS股】玄武雲中標珠江啤酒約900萬元項目　公司：有利兩者未來達成戰略合作關係

【08：05】【盈警｜建滔系】建滔集團、建滔積層板去年純利料跌近六成　三原因成致命傷

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：料市場本季續炒通關概念　利好互聯網消費股

【07：30】美股大升，帶動港股ADR造好，阿里巴巴ADR升3.1%，折合約104.79港元，直奔105關。美團和騰訊ADR亦升2%。滙豐ADR升2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國於上周五就業數據公布後升幅擴大，道指一度漲780點，最後升700點，報33630點；標指升86點，報3895點；納指升264點或2.56%，報10569點。蘋果（美：AAPL）股價急彈3.7%，Tesla（美：TSLA）亦由急挫轉漲2.5%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【上一頁

編輯：姚卓然

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