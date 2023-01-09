【港股夜期+北水】北水再錄12.3億元淨流出　買港交所沽小米建行　恒指夜期升41點（不斷更新）

雖然恒指再創近半年高位，但北水獲利套現潮未退，全日錄12.3億元淨流出，為連續兩個交易日出現淨流出。港交所 （00388） 錄得2.4億元淨流入，藥明生物 （02269） 及騰訊控股 （00700） 分別錄2及1.8億元淨流入：淨流出方面，小米集團 （01810） 及建設銀行 （00939） 分別錄4.1及2.8億元淨流出。

恒指夜期升41點，報21533點。

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阿里巴巴升逾8%企110關 恒指收升396點

美股上周五飆700點，增添港股向上動力。恒指曾升479點，高見21470點，創近六個月高，最後收市升396點，報21388點，成交額1,564億元。阿里巴巴 （09988） 領升大市，升8.7%，上企110關，小米 （01810） 升逾7%。而內房物管回吐，碧桂園服務 （06098） 跌5%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 110.40 +8.7 +155 31 騰訊 362.00 +3.6 +64 12 滙豐 53.30 +2.1 +34 10 碧桂園服務 20.80 -5.2 -3 13 美團 180.60 -1.2 -15 -38 友邦 87.30 -1.0 -17 18

財經日誌及焦點股份︰

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即市走勢：

【16：13】【新股IPO】華樂娛樂獲超購1.3倍、昇能及淮北綠金獲輕微超購 一文看清孖展認購情況（附表）

【16：10】恒指收市升396點，報21388點，成交額1,564億元。阿里巴巴 （09988） 領升大市，升8%，小米 （01810） 升逾7%。內房物管回吐，碧桂園服務 （06098） 跌5%。

【16：00】恒指U盤前升372點，報21364點。

【15：45】【2023展望】金管局余偉文怎看今年最大金融風險？樓市減辣空間？聯匯需否須連人民幣？

【15：43】【解構│科網股】高盛將阿里巴巴加入「確信買入」名單、4原因支撐股價續升 看好科網股升勢持續薦7主題

【15：31】【阿里巴巴9988】阿里雲將在新加坡設立國際能力中心 加大海外投入

【15：30】海豐 （01308） 升一成，太平洲航運 （02343） 升7.9%，中遠海控 （01919） 抽升2.8%，東方海外 （00316） 升3.3%。據外電引述航運公司指，巨型散貨船 Glory 在蘇伊士運河擱淺，惟據指目前尚不影響其交通。

【15：21】阿里巴巴 （09988） 曾一度上企110關，高見110.9元，現升109.8元，報8.1%。

【15：12】恒指尾市升373點，報21364點。

【15：04】信達生物 （01801） 彈9.4%，報37.3元。百濟神州 （06160） 升5%，藥明巨諾 （02126） 升4.9%。

【15：00】思考樂教育 （01769） 升22.4%，報1.86元。

【14：53】申洲 （02313） 升5.3%，報96.35元，創逾半年高。

【14：45】玄武雲 （02392） 插9.3%，報2.72元，成交額僅錄79.6萬元。

【14：37】奧思集團 （01611） 升2.8%，報1.46元。【醫美股】奧思集團：計劃今年開3至4間品牌零售店 料上半年內地客生意回到疫情前

【14：22】平保 （02318） 升4.7%，報58.95元，創近11個月高，國壽 （02628） 升3.2%，報14.36元。

【14：04】閱文 （00772） 成恒生科指表現最好的成分股，現升8.4%，報39.8元。

【13：47】美團 （03690） 為ATMX之中最弱，現跌2.4%，報177.9元。

【13：40】【SOGO】尖沙咀崇光百貨據報3.12結業、正清貨減價 母企利福國際去年底退市

【13：36】【新股IPO】微醫據報4月底前遞交IPO申請 目標下半年上市

【13：23】金價升至1877美元，創八個月高。紫金 （02899） 升9.2%，報12.38元，創逾八個月高。招金 （01818） 升7.5%，山東黃金 （01787） 升3.9%。

【13：11】【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選 大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」

【13：03】【大行報告】中金：MSCI中國指數存14至18%修復空間 看好消費及地產板塊

【13：00】恒指午後升360點，報21350點。

【12：52】【大行看法】瑞士百達財管：60%股40%債投資策略將再獲青睞 內房料僅溫和復甦但不會強勁反彈

【12：16】【卓悅653】卓悅控股旗下公司被清盤、創辦人葉俊亨被頒令破產 歌手JW男友破產聆訊下月進行

【12：00】恒指半日升336點，報21328點，成交額為859億元。小米 （1810） 大升8%，阿里巴巴 （09988） 、阿里健康 （00241） 升逾7%。

【11：54】國美 （00493） 走高22.8%，報0.14元。

【11：50】【小米1810】小米雷軍退出小米影業董事長職務 小米股價曾彈8%

【11：47】吉利 （00175） 跌2%，報11.7元。據內媒報道， 極氪智能科技全球首款原生純電豪華MPV「極氪009」在寧波杭州灣極氪智慧工廠正式量產下線。 極氪009上市兩個月便完成首批商品車下線，並將於近期正式開啟交付。

【11：33】【中國市場】瑞銀CEO：中國和亞太地區仍然是瑞銀的關鍵增長地區 「雖然挑戰仍存，但也有理由保持樂觀」

【11：23】內房股下跌，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 、龍光 （03380） 跌3%至4.6%。

【11：19】物管股回吐，碧桂園服務 （06098） 、寶龍商業 （09909） 、時代鄰里 （09928） 均挫半成。

【11：15】新東方在綫 （01797） 升12.4%，報60.95元，再創上市新高，市值登上600億元。

【10：57】【騰訊700】騰訊升逾2% 騰訊遊戲：寒假暨春節假期期間未成年人僅可玩14小時

【10：52】【大行看法】高盛：中資股創27年來最佳開局、潛在升幅仍達15% 關注4大投資主題

【10：43】恒指曾一度急回至升281點，現升329點，報21320點，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 齊升逾7%。

【10：38】【新股IPO】粉筆2469首掛報捷 現走高12%、一手帳面賺610元

【10：22】紅星美凱龍 （01528） 升25.5%，報3.35元。廈門建發（滬：600153）公告指，公司正在籌劃通過現金方式協議收購紅星美凱龍不超過30%的股份。本次交易完成後，公司可能成為紅星美凱龍控股股東。廈門建發實際控制人為廈門市人民政府國有資產監督管理委員會，該事項或最終可能導致紅星控股失去對紅星美凱龍的控制權。

【10：15】創維 （00751） 大升兩成，報4.93元，創一年高。TCL電子 （01070） 升5.3%。

【10：14】恒指曾一度升479點，報21470點，現升440點，報21431點。

【10：10】恒生科指升3.2%，報4577點，蔚來 （09866） 升6.8%，惟小鵬 （09868） 卻跌5%。

【10：06】內房股回吐，中海外 （00688） 跌2%，龍湖 （00960） 升1%，寶龍地產 （01238） 、中駿 （01966） 、時代中國 （01233） 跌1%。

【10：00】港交所 （00388） 升4.4%，報378.2元。逾半年高。

【09：55】阿里巴巴 （09988） 升7%，報108.7元。阿里健康 （00241） 亦升8.7%，報7.47元。

【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合

【09：45】【濠賭股】澳門酒店業料農曆年假入住率可升至90%、重返2019年水平 濠賭股急升、金沙美高梅彈6%

【09：40】天齊鋰業 （09696） 升3%，報61.8元。公司公布， 控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd擬與澳洲上市公司Essential Metals Limited簽訂《計劃實施協議》，擬以現金約1.36億澳元購買ESS的所有股份。 本次交易完成後，TLEA將持有ESS發行在外的100%股權。 根據ESS資源報告，ESS鋰礦資源總量為1120萬噸，平均氧化鋰含量為1.16%。

【09：35】【大行看法】張憶東：港股春天再降臨 中國重啟利好資金流入 投資圍繞4主綫

【09：34】美團 （03690） 高開1.3%報185.1元後轉跌，現跌1.4%，報180.3元。

【09：32】恒指開市初段現升347點，報21338點。金沙 （01928） 升半成，九倉置業 （01997） 升4.4%。

【09：28】滙豐 （00005） 連升六日，現升1.8%，報53.15。

【09：23】新股粉筆 （02469） 首日上市開報10.5元，升6%，不計手續費，一手帳面賺300元。

【新股IPO】粉筆2469暗盤最多升6% 一手帳面賺300元

【09：20】恒指高開304點，報21295點，阿里巴巴 （09988） 升3.9%，報105.6元。

【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備 阿里巴巴：集團股權不變（附前後架構圖）

【09：16】恒指期貨現升365點，報21435點。

【09：06】【移卡9923】移卡去年一站式支付服務GPV增超5% 至逾2.2萬億元人幣

【08：42】恒指黑期升30點，報21310點。

【08：30】【大市看法】光銀林樵基：新經濟股龍頭可趁低吸 內房行業最壞時間已過

【08：19】【SaaS股】玄武雲中標珠江啤酒約900萬元項目 公司：有利兩者未來達成戰略合作關係

【08：05】【盈警｜建滔系】建滔集團、建滔積層板去年純利料跌近六成 三原因成致命傷

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：料市場本季續炒通關概念 利好互聯網消費股

【07：30】美股大升，帶動港股ADR造好，阿里巴巴ADR升3.1%，折合約104.79港元，直奔105關。美團和騰訊ADR亦升2%。滙豐ADR升2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國於上周五就業數據公布後升幅擴大，道指一度漲780點，最後升700點，報33630點；標指升86點，報3895點；納指升264點或2.56%，報10569點。蘋果（美：AAPL）股價急彈3.7%，Tesla（美：TSLA）亦由急挫轉漲2.5%。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然