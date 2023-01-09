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【盈警｜建滔系】建滔積層板挫逾3%　建滔集團、建滔積層板去年純利料跌近六成　三原因成致命傷

股市 09:37 2023/01/09

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【盈警｜建滔系】建滔集團、建滔積層板去年純利料跌近六成　三原因成致命傷

建滔集團 （00148） 預計截至2022年12月31日止年度錄得的純利為約39億港元至45億港元，較2021年同期下降約58%至64%。集團表示，預期純利有所下降，主要由於集團之覆銅面板產品的銷量及單價均錄得下跌、化工產品的單價從高位回落及對集團所持有之債券投資作信貸虧損撥備。

另外，同系的建滔積層板 （01888） 按照集團截止2022年12月31日止年度未經審核管理賬目之初步評估以及建滔積層板董事會現時可得的資料，集團預計截至去年度錄得的純利為約23億港元至27億港元，較2021年同期下降約60%至66%。

建滔積層板同樣表示，集團預期的純利有所下降，主要由於集團生產的覆銅面板產品的銷量及單價均錄得下跌，其次為對本集團所持有之債券投資作信貸虧損撥備。

建滔積層板現挫3.5%，報8.4元，建滔集團跌1.3%，報26.15元。

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編輯：姚卓然

港股 盈警 債券 純利 建滔積層板（01888） 建滔集團（00148）
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