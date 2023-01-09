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【大行看法】渣打梁振輝：料市場本季續炒通關概念　利好互聯網消費股

股市 08:00 2023/01/09

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中港兩地今日（8日）正式通關，但股市上周已密密炒作相關消息，恒指全周升逾1200點。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，現時市場情緒與第四季炒作反彈時已有所不同，資金下一階段將會炒作復常概念，雖然料大市短期需要調整，但仍看好港股年內走勢。

梁振輝指，市場去年第四季只是憧憬內地放寬防疫，現時相關政策已經大致落實，氣氛已有所不同，相信通關概會是今年首季的炒作主題，其後就會炒作復常概念和企業盈利回升，預期資金今年會繼續留意港股，但短期或需要整固。又指美國有經濟衰退陰霾，股市或有調整風險，而且高利率和高通脹預期仍然會困擾美股。

料中央兩會前或續推刺激消費政策

他預期與內地經濟復甦的相關股份都會受惠，如非必須消費品股中的旅遊和濠賭股，估計中央到3月兩會前都不斷會有刺激消費的政策出台拉動經濟。反而新能源車行業受到外圍龍頭製造商消息影響，現時競爭增加，短線欠值搏空間。

中銀保監主席郭樹清受訪時指平台經濟整改已接近完成，梁振輝認為相關的互聯網消費股不確定性減少，或會有更好表現，若有更多促進消費的政策推出，會有更大幫助。

他提醒，公用股和純收息類的股份在現時市況中有機會受壓。另外，油價走勢疲弱，也會拖累相關股份表現。

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編輯：葉志偉

港股 梁振輝 投資策略 經濟 板塊
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