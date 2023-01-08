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【美股焦點】天風郭明錤：蘋果取消iPhone SE 4生產計劃　高通成最大贏家

股市 22:53 2023/01/08

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【美股焦點】天風郭明錤：蘋果取消iPhone SE 4生產計劃　高通成最大贏家

有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤在社交平台表示，Apple蘋果（美：AAPL）已通知其供應鏈企業，蘋果將取消明年iPhone SE 4的生產計劃，他認為高通（美：QCOM）是蘋果取消該計劃的最大贏家。

郭明錤指蘋果原計劃於明年推出自家基頻晶片，且讓低階iPhone SE 4先採用，再決定是否在iPhone 16亦採用自家基頻晶片。不過，取消iPhone SE 4將明顯增加高通繼續成為明年下半年新iPhone 16系列基頻晶片獨家供應商的機率，這較此前市場所預期高通自明年起失去iPhone訂單為佳。

郭相信，高通至少在今明兩年將持續主導全球高階手機RF（射頻）晶片市場，獲利會較競爭對手顯著優勝，而高通的產品組合競爭優勢較強，可望減少經濟衰退的負面影響，並在經濟復甦時在盈利方面先恢復強勁增長。

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編輯：胡學能

美股 高通（Qualcomm，美：QCOM） 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G 移動裝置 科技產品 晶片 Apple iPhone
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