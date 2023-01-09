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【大市看法】光銀林樵基：新經濟股龍頭可趁低吸　內房行業最壞時間已過

股市 08:30 2023/01/09

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港股去年年底交投轉趨淡靜，但踏入2023年有明顯復甦，大市上周平均成交金額逾1480億元，顯示資金正密密買貨。光銀國際董事總經理林樵基坦言外資現金水平高，在中港通關的利好因素支持下，現時是「怕蝕底」先入貨，相信買貨動作仍會持續。

選股可揀各大行業龍頭

林樵基指，部分基金去年第四季在港股跌至低位時止蝕離場，手持大筆現金，但近兩個月出現防疫放寬及開關等消息後，市況明顯反彈，現金水平充足的基金現時追貨，是有種怕「執輸」的感覺，港股現階段估值仍然偏低，若經濟繼續有反彈跡象，估計基金買貨的行動會持續。

他預料今波升浪將會出現板塊輪流升的情況，投資者選股可在每個大行業揀龍頭股持反彈，與經濟復甦的新經濟股前景會較佳。

螞蟻若再次上市可成新經濟股催化劑

林樵基分析，新經濟股龍頭估值仍低，比較起外國的新經濟股，不足20倍PE（市盈率）確實算抵買，加上阿里巴巴 （09988） 近期又有螞蟻集團獲增資的好消息支持，有望提振行業前景，相信板塊今年盈利增長不會太差，若螞蟻集團往後可再次上市，更可成為新經濟股下一波升浪的催化劑。

他補充，消費股濠賭股好，旅遊股，CTRIP，必須消費股，體育用品和啤酒股要留意仍處於疫情，反彈會更犀利。

林樵基又提到內房最壞時間已過，民企龍頭股龍湖 （00960） 和碧桂園 （02007） 會睇高一線，因為會更易融資，至於中型發展商，和其他仍未能復牌的股份，則仍然有較高不確定性，以觀望為上。

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編輯：葉志偉

港股 碧桂園（02007） 龍湖集團（00960） 新經濟股 林樵基 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 市盈率 板塊
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