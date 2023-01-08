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【新冠口服藥】輝瑞新冠口服藥Paxlovid因報價高落選醫保目錄　藥監局據報洽推仿製藥

股市 23:00 2023/01/08

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【新冠口服藥】國家醫保局：輝瑞新冠口服藥Paxlovid報價高　未能通過談判納入醫保目錄（政府新聞處）

國家醫療保障局完成新一輪「醫保藥品目錄」談判，主要涉及3款新冠病毒治療藥品，當中由美資藥廠輝瑞（美：PFE）研發的新冠口服藥「Paxlovid」未能成功納入名單。國家醫保局解釋，輝瑞Paxlovid因報價高而未能成功。

不過，醫保局醫藥管理負責人補充，即使Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄，但據中國最新《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》，Paxlovid在內的藥物都獲得醫保臨時支付，直至今年3月31日，讓新冠病毒感染者使用時可享受醫保報銷。

除了Paxlovid，同期過審的河南真實生物科技研發的「阿茲夫定片」、以中藥為基礎的「清肺排毒顆粒」都能成功納入清單。

醫保局指出，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒經過今次談判納入國家醫保藥品目錄後，國家醫保藥品目錄內治療發熱、咳嗽等新冠徵狀的藥品已達600餘種，形容醫保報銷的新冠病毒感染治療用藥品種豐富。

國家藥監局據報就「Paxlovid」仿製藥與輝瑞磋商

據外電《路透》報道，國家藥監局正與輝瑞就仿製「Paxlovid」進行商討，希望在農曆新年前擬定協議條款。另外兩名消息人士稱，當局曾與多間藥廠舉行會議，擬參與仿製的藥廠包括華海藥業（滬：600521）及石藥集團 （01093）

據報，擬生產仿製藥的藥廠最近正進行生物等效性實驗，以確保效用與原研藥物相同，消息稱，華海及石藥希望本月稍後時間向當局提交實驗結果。

相關文章：

【新冠口服藥】新冠口服藥Paxlovid一臨床試驗未達主要終點　輝瑞：料不影響全年收入指引

【美股業績】輝瑞季績勝預期　上調盈利預測

編輯：胡學能

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