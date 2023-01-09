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【大行看法】晉裕黃子燊：外資正增加港股持貨　可待回落至250天線入市

股市 09:00 2023/01/09

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港股上周升1210點或6.1%，指數升穿2萬關後，更一度突破21000點，投資氣氛較去年底顯著向好，晉裕環球資產管理投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊料外資將增加港股持貨，但短線升勢較急下，投資者可待調整時買入，俗稱「牛熊分界線」的250天線會是第一個買貨點。

資金睇好今年東升西降

黃子燊認為近期成交量顯著上升，不排除有機構投資者建倉，市場近期不斷提及「東升西降」，也顯示資金看好中港市場會跑贏美股的。外資去年第四季撒離中港股票後，現時再度增加配置，引致短線升勢偏急，或會有獲利盤湧現。他建議未建倉的投資者可待指數回落至250天線時才吸納。

他對於科網股前景較看好，始終國際投資者若要重新配置，在港股權重較高的科網股會是首選，將受惠資金流入，行業股份估值低殘，雖然現時已有所反彈，仍有修復空間。而且美團 （03690） ，京東 （09618） 等股份都與消費相關，可望受惠消費市場回暖。

內房行業存在不確定性

黃子燊相信消費股會受惠經濟反彈，當中非必須消費品股修復會大於必須消費品，惟旅遊等相關受惠股已上升不少，在數據及業績未有實質支持下，現時追入或有一定風險。

內房行業近期消息頻繁，他認為中央對房地產的態度變得友善，對行業開始放寬，但問題是力度是否足夠拯救房地產市場。現時被中央定為重點房企，或在白名單的發展商固然違約風險較低，但未來在盈利層面上如何修復，仍存在不確定性，因此現階段對行業仍以觀望為主。

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編輯：葉志偉

 

港股 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 經濟 股票 行業
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