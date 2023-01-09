  • 20°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭

環球社會熱點 09:05 2023/01/09

分享：

分享：

英國哈里王子自傳接連揭露王室秘辛，哈里在書中大爆英女王去年於蘇格蘭駕崩前，有一名王室成員禁止愛妻梅根隨行赴蘇格蘭送別英女王。哈里更聲稱，他當時靠觀看英媒新聞才收到英女王離世消息。

【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮 【下一頁】

去年9月，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）度假期間健康突然惡化，而哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）當時身在倫敦。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

哈里梅根的發言人本來表示，兩人將會一同前往巴爾莫勒爾。但王室發言人其後澄清，哈里會獨自前往巴爾莫勒爾。

哈里於自傳透露，父親查理斯（King Charles III）當時要求他不要帶梅根前往巴爾莫勒爾。英媒引述消息人士指，查理斯認為梅根在如此悲傷的時刻前往巴爾莫勒爾並不合適。

不過哈里迅速捍衛愛妻，要求查理斯永遠都不要以這種方式來談論梅根。

但其後也有人勸告哈里，指威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Kate Middleton）也不會到巴爾莫勒爾，認為應局限於最親密的家庭成員才能到現場送別英女王。

【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班 【下一頁】

另外，直至英女王離世後一個半小時，哈里才抵達巴爾莫勒爾，錯過見英女王最後一面的機會。

哈里也在書中透露，他是查看《英國廣播公司》（BBC）新聞網站後，才得知英女王去世的消息。

英媒《每日電訊報》去年報道，指哈里乘坐的航班在當地下午6點46分降落，哈里在機上收到英女王駕崩的消息，白金漢宮則在6點半發表聲明宣布英女王駕崩，故哈里僅比公眾早5分鐘得知此事。

不過白金漢宮罕有發表聲明反駁上述說法，强調當每個家庭成員都收到消息後，王室才會知會公眾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
2023/01/07
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
2023/01/06
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
【英國王室】哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解
2023/01/06
【英國王室】哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解
【英國王室】哈里自爆遭威廉出手打傷 導火線係梅根
2023/01/05
【英國王室】哈里自爆遭威廉出手打傷 導火線係梅根
【英國王室】哈里稱冀父親哥哥回到身邊 感遭到背叛（有片）
2023/01/03
【英國王室】哈里稱冀父親哥哥回到身邊 感遭到背叛（有片）

你可能感興趣

【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
16:29 2023/01/07
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
12:04 2023/01/06
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
【英國王室】哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解
08:05 2023/01/06
【英國王室】哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解
皇室 哈里王子 梅根王妃 英女皇 查理斯 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間10:00）

下一篇文章

大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
大仔教煎貴價牛扒惹劣評 碧咸嫂護兒串網民唔識嘢
大仔教煎貴價牛扒惹劣評 碧咸嫂護兒串網民唔識嘢
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間09:00）
《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款