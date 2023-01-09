【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭

英國哈里王子自傳接連揭露王室秘辛，哈里在書中大爆英女王去年於蘇格蘭駕崩前，有一名王室成員禁止愛妻梅根隨行赴蘇格蘭送別英女王。哈里更聲稱，他當時靠觀看英媒新聞才收到英女王離世消息。

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去年9月，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）度假期間健康突然惡化，而哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）當時身在倫敦。

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哈里梅根的發言人本來表示，兩人將會一同前往巴爾莫勒爾。但王室發言人其後澄清，哈里會獨自前往巴爾莫勒爾。

哈里於自傳透露，父親查理斯（King Charles III）當時要求他不要帶梅根前往巴爾莫勒爾。英媒引述消息人士指，查理斯認為梅根在如此悲傷的時刻前往巴爾莫勒爾並不合適。

不過哈里迅速捍衛愛妻，要求查理斯永遠都不要以這種方式來談論梅根。

但其後也有人勸告哈里，指威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Kate Middleton）也不會到巴爾莫勒爾，認為應局限於最親密的家庭成員才能到現場送別英女王。

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另外，直至英女王離世後一個半小時，哈里才抵達巴爾莫勒爾，錯過見英女王最後一面的機會。

哈里也在書中透露，他是查看《英國廣播公司》（BBC）新聞網站後，才得知英女王去世的消息。

英媒《每日電訊報》去年報道，指哈里乘坐的航班在當地下午6點46分降落，哈里在機上收到英女王駕崩的消息，白金漢宮則在6點半發表聲明宣布英女王駕崩，故哈里僅比公眾早5分鐘得知此事。

不過白金漢宮罕有發表聲明反駁上述說法，强調當每個家庭成員都收到消息後，王室才會知會公眾。

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責任編輯：鄭錦玲