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大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因

環球社會熱點 08:05 2023/01/09

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澳洲網球公開賽開打在即，一眾網球運動員已陸續抵達澳洲備戰。但外界一直未見4座大滿貫得主大坂直美現身，澳網主辦方證實大坂直美退賽，但未有解釋大坂直美退賽原因。但由於她曾抨擊社會忽視運動員心理健康，外界猜測大坂直美或仍受情緒困擾。

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現年25歲的美籍日裔選手大坂直美曾兩奪澳網女單冠軍，今年於澳網的表現也備受期待。不過澳網主辦發周日（8日）在社交平台Twitter證實，大坂直美將會退出今屆賽事。

大坂直美退賽後，由烏克蘭選手Dayana Yastremska頂替其參賽席位。

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她自去年9月於日本舉行的賽事退賽後，一直未有再參與任何比賽，現時世界排名已跌至第47名。

由於大坂直美一直未有在澳洲阿德萊德（Adelaide）舉行的熱身賽現身，外界早前已猜測她或缺席今年首個大滿貫賽事。

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大坂直美去年曾批評大家不關心運動員心理健康，記者向運動員發問一些已問過無數次的問題。她更承認自己有情緒困擾，因焦慮問題杯葛法網記者會，被主辦單位罰款。

另外，現年19歲的「男單一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦宣布，因腿部受傷缺席澳網。

責任編輯：李俊儀

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