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【外圍一周前瞻】聚焦周四美國12月CPI　料按年升幅回落至6.5%（附表）

宏觀解讀 19:20 2023/01/08

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美國上周公布多項就業數據，均反映勞動力市場仍存在大量職位空缺，惟平均時薪增長出現放緩，反映經濟發展逐漸變得健康。本周焦點將會落在周四（12日）公布的12月CPI數據，市場預期通脹會由11月7.1%回落至6.5%，進一步實踐聯儲局降通脹的目標。

數據關係下月加息幅度

除預料12月CPI會跌穿7%水平外，市場亦估計核心CPI有望由11月的6%，回落至12月5.7%，是次數據將是對美國黏性通脹的考驗，亦關係到聯儲局下月議息會議加息幅度的決定。

富達投資宏觀經濟研究主管Jurrien Timmer認為通脹有回落空間，往後可能會繼續下降至4%的水平，但不會回落聯儲局2%的目標，因為聯儲局的指標是PCE指數回落至2%，而非計算方法不同的CPI，故CPI基本上若回落至2.5%，亦算是達到聯儲局的目標。

專家料美國經濟或有軟著陸空間

但摩通資產管理全球首席策略師David Kelly則深信通脹在今年會繼續緩解，甚至可幫助美國經濟勉強擺脫衰退。又相信聯儲局會在3月會議後結束加息周期，到今年第四季開始減息，指悲觀情緒將為投資者提供買入價值股的機會。

本周除留意美國經濟數據外，美國企業季度業績公布潮亦開始，本周將由金融股打頭陣，美銀、摩根大通及花旗均會在周五（13日）公布季績。

美國本周重點數據
日期 項目 預測 前值
10/01 11月消費信貸 250億美元 270.8億美元
12月NFIB中小型企業樂觀指數 91.5 91.9
11月批發存貨終值（按月） 1% 1%
11/01 MBA貸款申請指數 - -10.3%
12/01 12月CPI（按年） 6.5% 7.1%
12月核心CPI（按年） 5.7% 6%
首次申領失業救濟金人數 21.5萬 20.4萬
連續申領失業救濟金人數 171.8萬 169.4萬
13/01 1月密西根大學市場氣氛初值 60.5 59.7

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編輯：葉志偉

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