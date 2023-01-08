【中港通關】新城市廣場準備逾5萬份購物券禮包迎旅客　料新春人流及生意額按年增15%及20%

香港及內地今首日通關。新鴻基地產 （00016） 指，旗下新城市廣場斥資逾1000萬元做春節推廣及旅客優惠，預期新春期間整體人流及生意額較去年升15%及20%。

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯表示，政府再度放寬開關及入境政策，商場為吸引更多旅客，新春期間特別投放多10%推廣費用，相信透過一系列節日推廣及旅客優惠可帶動商場的整體營業額及人流逐漸重拾疫前水平。

新地指，新城市廣場準備逾5萬份1000元購物券大禮包迎接旅客，凡出示旅客證件即可免費獲得；商場亦已準備海洋公園入場券、旅客八達通、新地禮品卡等獎賞回贈予旅客購物消費後換領，又夥拍Estee Lauder Group、Loreal Group及Dior等國際美妝品牌提供王牌產品套裝優惠，而商場會推出100%購物回贈，旅客於美妝商店消費滿5000元即賞5000元美妝購物禮券，以推動2次消費。

該商場亦聯同商戶推出冬日購物賞。由即日至1月31日，於新城市廣場內即日以電子消費滿2500元可得到總值650元商戶電子禮券；滿6500元即可得到總值1500元商戶電子禮券；滿18,000元更可得到總值3400元商戶電子禮券。

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編輯：胡學能