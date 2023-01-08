  • 17°C
香港時間 : 2023108日 (週日) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中港通關】信和料旗下三大商場首季人流及生意明顯回升　準備8萬份禮券包迎旅客

股市 19:28 2023/01/08

分享：

分享：

【中港通關】信和料旗下三大商場首季人流及生意出現明顯升幅　準備8萬份禮券包迎旅客

受惠於中港通關及春節黃金檔期，信和 （00083） 預料，旗下三大商場今年首季人流及生意出現明顯的升幅。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，中港兩地實施首階段通關，同時受惠於社交距離措施放寬、春節團年飯及辦年貨等因素，本港將迎來新商機，預料商場人流生意將出現明顯的按年升幅，美妝、保健及服飾商品生意升幅最為顯著。

信和：送8萬份旅客禮券包、出示旅遊證可領520元禮券包

蔡碧林補充稱，為吸引入境旅客，集團旗下將與商戶合作，除送出8萬份旅客禮券包、推出消費回贈獎賞及賀年市集外，更將特別安排廣東省點對點購物團，同時亦聯同旗下商場商戶如珠寶金飾、保健護理及美妝等推出消費獎賞優惠。

集團稱，旅客於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場禮賓處/客戶服務中心，出示有效旅遊證件及S⁺ REWARDS會員號碼，即可免費領取總值HK$520旅客禮券包。

相關文章：

【零售市道】信和預計屯門市廣場冬至聖誕生意額增15%　餐廳冬至訂座率達8成

【ESG】信和集團大力推動環保聖誕　近800件升級再造聖誕樹及裝飾

編輯：伍鍵文

港股 著數優惠 出入境管制 證件 屯門市廣場 屯門 市集 商場 屯門市廣場 tmt plaza 信和廣場 Sino Plaza
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【中港通關】SmarTone推5G新上台送內地電話號碼、數據優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升325點　阿里美股撲105港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升325點　阿里美股撲105港元關（不斷更新）
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
【香港樓市】瑞銀三大原因調高今年樓價預測至反彈5%　看淡海港城母企、但看好3隻本港地產股（附股份表）
【香港樓市】瑞銀三大原因調高今年樓價預測至反彈5%　看淡海港城母企、但看好3隻本港地產股（附股份表）
【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里巴巴：集團股權不變（附前後架構圖）
【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里巴巴：集團股權不變（附前後架構圖）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款