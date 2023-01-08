【中港通關】信和料旗下三大商場首季人流及生意明顯回升　準備8萬份禮券包迎旅客

▲ 【中港通關】信和料旗下三大商場首季人流及生意出現明顯升幅 準備8萬份禮券包迎旅客

受惠於中港通關及春節黃金檔期，信和 （00083） 預料，旗下三大商場今年首季人流及生意出現明顯的升幅。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，中港兩地實施首階段通關，同時受惠於社交距離措施放寬、春節團年飯及辦年貨等因素，本港將迎來新商機，預料商場人流生意將出現明顯的按年升幅，美妝、保健及服飾商品生意升幅最為顯著。

信和：送8萬份旅客禮券包、出示旅遊證可領520元禮券包

蔡碧林補充稱，為吸引入境旅客，集團旗下將與商戶合作，除送出8萬份旅客禮券包、推出消費回贈獎賞及賀年市集外，更將特別安排廣東省點對點購物團，同時亦聯同旗下商場商戶如珠寶金飾、保健護理及美妝等推出消費獎賞優惠。

集團稱，旅客於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場禮賓處/客戶服務中心，出示有效旅遊證件及S⁺ REWARDS會員號碼，即可免費領取總值HK$520旅客禮券包。

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編輯：伍鍵文