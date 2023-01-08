【網絡攻擊】評估50社營組織網絡風險　32%達中至高

▲ 香港寬頻義工團隊為社會營利組織提供免費諮詢服務，左三為香港寬頻持股管理人及信息安全總監鄧宏舜。（香港寬頻提供圖片）

惡意網絡攻擊數量日增，無論個人或企業、機構皆面對資訊安全風險。香港寬頻集團較早前義務為50間社會營利組織，進行網絡風險評估，發現當中32%達中至高風險。香港寬頻積極履行企業社會責任，推廣網絡安全資訊，為本港社營組織提供免費網絡安全諮詢服務及先修班，助他們防護升級。

提供免費網安諮詢與先修班

香港寬頻透過第三方環球網絡風險評估平台，以非入侵式資訊收集分析技術，評估50間社營在10大網絡風險類別下的綜合評分（最高為100分，愈高分代表網絡風險較低），發現16間評分在75分以下，屬於中至高風險，而整體社營在網絡保安、漏洞修補及應用程式安全等3大範疇表現尤其遜色，隨時造成捐款者及受助人資料外洩、網站遭侵佔等。

香港基督教服務處總幹事翟冬青指出︰

社營大多集中投放人力及資源在服務上，因此容易忽略網絡安全風險，我們期望日後政府或慈善基金亦可提供更多相關支援及資助。

香港寬頻持股管理人及信息安全總監鄧宏舜表示︰

社會營利組織服務受眾，因此儲存了相當的個人資料，但往往遭市場忽視。我們的專家團隊經驗豐富，足以滿足各行各業企業客戶在資訊安全方面的全方位需求。

責任編輯：蕭寶玲