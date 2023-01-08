【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進

俄羅斯總統普京早前提議停火36小時，以慶祝兩地的東正教聖誕節，但被烏克蘭拒絕。雖然俄羅斯堅稱一直遵守停火協議，但透露停火期間曾擊殺烏軍。烏克蘭當局表示，俄羅斯炮擊了數十個地點，顯示俄羅斯不可信。

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烏克蘭拒絕停火協議後，普京（Vladimir Putin）仍於上周五（6日）宣布停火36小時慶祝東正教聖誕節。

俄羅斯國防部上周六（7日）堅稱，俄軍一直遵守停火命令直至當地午夜（香港時間周日清晨5時）限期届滿。不過當局同時指，俄軍上周五擊退烏軍在烏克蘭東部的襲擊，並殺死數十名烏軍。

烏克蘭軍隊總參謀部亦於Facebook發文表示，俄軍上周六炮擊了數十個前線陣地。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，襲擊顯示俄羅斯不可信，並透露俄軍炮彈再次擊中烏東城鎮巴赫穆特（Bakhmut）。

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哈爾科夫（Kharkiv）東北部地區州長Oleh Sinehubov在Telegram中表示，當地一名50歲男子因俄羅斯炮擊而死亡。

頓涅茨克（Donetsk） 地區官員亦指，俄軍上周五的襲擊造成兩名平民死亡。俄羅斯則指，軍隊僅在遭到烏軍炮擊時才會開炮還擊。

英國國防部上周六表示，東正教聖誕節期間的戰鬥維持常規水平。

克里姆林宮（Kremlin）強調，俄羅斯將繼續推進在烏克蘭的特別軍事行動，俄羅斯塔斯社（TASS）引述普京的第一副參謀長Sergei Kiriyenko指，會完成普京訂立的特別軍事行動任務，且一定會取得勝利。

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責任編輯：李俊儀