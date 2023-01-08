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【中港通關】SmarTone推5G新上台送內地電話號碼、數據優惠

股市 19:25 2023/01/08

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【中港通關】SmarTone推優惠　上台5G即送內地電話號碼、可在港辦理實名登記

中港兩地今日實施首階段通關，新鴻基地產 （00016） 旗下數碼通 （00315） 宣布推出漫遊數據組合優惠，即日起，新上台客戶選購指定5G服務計劃並簽約24 個月，可獲贈「智2通內地電話號碼」（價值$18/月）及每月2GB大灣區數據，更額外享35GB中國內地及亞太區漫遊數據（價值$48/月）。現有客戶即日起選購指定漫遊數據服務，亦可以優惠月費$9選用「智2通內地電話號碼」6 個月。

數碼通稱，客戶可選購登記「智2通內地電話號碼」，即獲分配一個內地電話號碼，無須實體SIM 咭，更可在香港預先辦理內地實名登記。實名登記後，客戶可憑此內地號碼申請內地服務，例如開通內地銀行戶口及手機支付錢包；亦可接收及發送內地短訊、接聽來電。

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【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法

編輯：伍鍵文

著數優惠 雲端 出入境管制 數碼通（00315） 新鴻基地產（00016） 香港 SmarTone 服務 5G 中國
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