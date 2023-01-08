【中港通關】陳茂波：通關後人流物流會顯著改善　會領導專責小組重塑香港形象和品牌

財政司司長陳茂波在網誌表示，踏入2023年，迎來的首個大好消息是今天開始正式落實與內地有序通關，可以預期，隨着便捷的兩地往還逐步回復，人流物流也會顯著改善，將對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大支持。

陳茂波指，經過3年的疫情，社會步入復常階段，政府已部署推廣工作，準備在內地和海外加強宣傳推廣香港經濟新亮點、文化新視野、旅遊新體會。今年整個問責團隊將會積極出訪不同國家、地區和市場，同時向海外和內地說好香港優勢、推廣各項旗艦活動及盛事。他周六（14日）將前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，屆時將向環球政商領袖和企業高管等詳細介紹香港的最新情況、機遇與發展潛力。

金管局今年率金融代表團出訪中東、東盟

他又指，除了下半年一系列國際組織的年會，他亦會出訪東盟及歐洲等本港的重要巿場，金管局今年亦會帶領金融代表團出訪中東及東盟等地區。他亦稱，隨着疫後復常大步開展，他會領導專責小組，重塑香港的形象和品牌，說好香港故事、突顯香港優勢和發展機遇。

他說，「走出去」介紹香港的核心信息有兩個層面：一是介紹香港商機處處、機遇無限；二是大力推介各項精彩吸引、不容錯過的本地大型活動。當中既有經濟、創科和金融的發展交流及商業配對，也有體育以及介紹本地和國際文化、藝術及美食的盛事。

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編輯：胡學能