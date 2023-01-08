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【中港通關】AlipayHK：香港用戶可用app直接乘搭深圳地鐵　自動兌幣

Hot Talk 18:24 2023/01/08

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【中港通關】港人現可用AlipayHK乘搭深圳地鐵

中港兩地今日（8日）開始實施首階段通關，螞蟻集團控股的AlipayHK宣布，即日起港人可用AlipayHK乘搭深圳地鐵，應用程式會自動兌匯。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，交通互聯互通是實現大灣區「一小時生活圈」必不可少的一環，繼平台接入廣州、中山和佛山公共巴士後，打通深圳地鐵，期望能讓AlipayHK用戶「一App（應用程式）」乘搭兩地交通工具。

AlipayHK稱，用戶只需要於AlipayHK的應用中心點擊「更多」，在「交通服務」中揀選「跨境乘車碼」，再選擇「深圳」，按照指示完成開通。日後入閘及出閘時在深圳地鐵閘機，對準掃描器掃描相應「乘車碼」後即可過閘，並以港幣完成支付車資。

前往內地及澳門毋需提前兌換貨幣

現時AlipayHK用戶前往內地及澳門毋需提前兌換貨幣，於內地所有城市門店、跨境直通巴士、滴滴出行、深圳地鐵、廣州、中山和佛山公共巴士等，於澳門九成商戶、噴射飛航和電召的士，使用AlipayHK以港幣支付。

在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，而在澳門則見到「Alipay+」標識，打開AlipayHK「付款碼」或掃描商戶的「收款碼」即可完成支付，與在香港付款操作一樣，而當地合作商戶則會收取自動兌換後的當地貨幣。

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【電子支付】AlipayHK：日本通關後當地使用人數增6倍　再推聖誕新年優惠

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編輯：伍鍵文

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