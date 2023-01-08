Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力

英國多數企業都會在聖誕節前後發放年終花紅，感謝員工過往一年的辛勤付出。不過英國最大連鎖超市Tesco出於一個原因連續兩年無派年終花紅，僅向員工派發一盒要價5英鎊（約47港元）的花街朱古力。

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英媒《衛報》報道，英國Tesco在2020年向員工發放10%獎金作為聖誕花紅，即使往年亦有發放現金券獎勵員工。

不過Tesco去年和前年都沒有發放年終花紅，員工在過去的聖誕節收到一盒雀巢Quality Street朱古力（港稱花街朱古力），每盒售價為5英鎊。

《衛報》引述一名Tesco員工指，他已經連續兩年只收到一盒花街朱古力代替年終花紅。雖然Tesco上月生意表現佳，但這盒花街朱古力甚至只是分店經理酌情發放的獎勵，令他感失望。

這名員工認為Tesco削減年終花紅，是試圖降低開支。

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Tesco就回應指，公司選擇不再提供購物現金券或現金獎勵，改為於特定日子將員工購物折扣加碼至八折。

Tesco在去年年度報告中表示，公司2019年已經與工會達成協議，取消以往會於每年3月發放的現金花紅，換取為員工加薪。

Tesco去年7月將最低薪金上調至10.1英鎊（約95.4港元），並於10月再次上調至10.3英鎊（約97.3港元）。因此Tesco員工去年整體加薪幅度達8%，遠高於私營部門的平均薪酬增長。

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責任編輯：鄭錦玲