▲ 【中國通關】澳門：新冠病毒成風土病、取消紅黃碼 輕症者可上班

內地、香港和澳門從1月8日起放寬通關，澳門政府隨即宣布，從1月8日起，將新冠病毒感染視為澳門風土病，毋須再申報健康碼、取消紅黃碼制度，場所不應要求出入者出示健康碼，而新冠病毒輕症感染者可以上班。

澳門應變協調中心預期，新冠病毒持續出現新變種，澳門將不時出現周期性感染高峰，當局建議感染者留在家中休息，盡量避免乘坐公共交通工具，不進行不戴口罩活動如到餐廳堂食。

協調中心續指，若非有特別需要，不得要求無不適症狀的員工或相關人士進行新冠病毒檢測。

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編輯：麥德銘