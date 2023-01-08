Twitter再裁員 涉內容審查及監督仇恨言論部門

電動車製造商Tesla創辦人馬斯克自收購社交平台Twitter以來，已大幅裁員。Twitter近日再度裁員，是次更涉及負責內容審核等的部門。Twitter再度裁員加劇外界的擔憂，Twitter強調公司亦已增加上訴部門人手。

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馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後已累計裁走逾半人手，《彭博社》上周五（6日）引述消息人士指Twitter再度裁員，包括信任與安全團隊及監督仇恨言論和騷擾的部門。

該消息人士更指，新一輪裁員影響愛爾蘭都柏林及新加坡辦事處員工，包括Twitter收入政策高級總監Analuisa Dominguez，及近期聘請的亞太地區網絡完整性負責人Nur Azhar Bin Ayob。

負責錯誤信息政策、全球呼籲以及官方媒體的員工同被解僱。

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Twitter信任與安全團隊負責人Ella Irwin其後證實裁員消息，但否認針對特定領域裁員。她在電郵中指，將團隊整合後由一個領袖管理會更有意義，強調公司將繼續擁有一名收入政策負責人，以及一名亞太地區安全負責人，並透露Twitter已增加上訴部門人手。

馬斯克自去年10月收購Twitter以來，一直改革公司內部，他曾指希望平台能夠體現言論自由，並曾聲稱公司被他收購後，平台有害內容已經有所減少。

但同時亦有維權人士及研究人員發現，自馬斯克上任Twitter總裁後，平台上充斥著誹謗及仇恨等內容。

責任編輯：李俊儀