拜登料數周内公開連任總統計劃 籌備競選活動

美國總統拜登去年底慶祝80歲生日，為美國史上首位在職期間年滿80歲的總統。美媒指拜登的團隊正籌備2024年競選活動，預計拜登未來幾周内會公開連任總統的計劃。

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美國《國會山報》（The Hill）報道，拜登（Joe Biden）計劃未來幾周內公開角逐第二任期的連任計劃。

他料於2月發表國情咨文前後公布消息，預期4月會再發表一次正式公告。

現時拜登的顧問正與主要盟友會面，商討競選活動，拜登在假期時也與家人商討角逐連任的下一步行動。

拜登的幕僚在宣布計劃前，也為建設新競選活動所需的基礎配套做準備。《華盛頓郵報》上個月報道，助手正努力擴大於TikTok和WhatsApp等禁止政治廣告的社交平台上的數碼足跡。

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有指拜登的高級幕僚已著手準備國情咨文的内容，過去數周以來一直努力完善演講辭内容。拜登本人則投入更多時間，與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）宣傳兩黨通過的基礎建設開支法案。

民主黨戰略家認為拜登與麥康奈爾合作宣傳，對拜登而言是一次有效的軟性競選活動，為拜登的統一兩黨能力做定位，證明他信守競選承諾有盡力使各黨派團結。

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責任編輯：鄭錦玲