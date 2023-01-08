【科網監管】郭樹清：14家平台企業金融整改基本完成　「國際競爭中大顯身手」

▲ 【中國經濟】郭樹清：平台企業整改基本完成、料中長期人幣將持續走強

中銀保監主席郭樹清接受新華社採訪時稱，14間平台企業金融業務專項整改已基本完成，少數遺留問題亦正陸續解決。郭樹清稱，後續將實行常態化監管平台企業金融業務，鼓勵平台企業合規經營，「在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」。

螞蟻集團2020年上市告吹後，內地加快規管互聯網平台企業的金融業務，包括要求成立金融控股公司。綜合以往消息，被內地金融監管機構曾監管約談的平台企業，包括螞蟻集團、騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融等。

堅決不搞「大水漫灌」貨幣政策、料中長期人幣將持續走強

郭樹清在訪問也提及對中國經濟的看法，他表示，中國消費物價連續十年維持約2%增長，會堅持實施穩健及正常的貨幣政策，堅決不搞「大水漫灌」，將關注通脹反彈的潛在可能性，考慮到當前海外通脹仍處高位，容易通過生產、流通等環節向中國傳導，對此要保持警惕。

近期人民幣持續走強，郭樹清認爲國際金融市場堅定看好中國經濟發展，預料中長期人民幣匯率會保持雙向波動，但總體將持續走強。

樓市方面，郭樹清稱，將努力促進地產與金融正常循環，落實「金融十六條」措施，以保交樓為切入點，以改善優質頭部房企資產負債表為重點，促進房地產業平穩健康發展，逐步推動房地產業向新發展模式過渡。同時，將積極配合化解地方政府隱性債務風險，督促金融機構增強風險管理能力，有序開展地方政府債務置換，推動優化債務期限結構，降低利率負擔。

郭樹清：貨幣政策會加大向民營企業的傾斜力度

他提到，中國企業絕大多數是民營企業，而民營企業絕大多數又是小微企業。截至去年末，普惠型小微企業貸款餘額超過23萬億元人民幣，近五年年均增速約25%，遠高於其他國家，貸款利率也在持續下降。2016年至2020年，小微企業貸款平均不良率低於3%。

他強調，金融機構將公平公正對待各類所有制企業，貨幣政策會加大向民營企業的傾斜力度，保持信貸總量有效增長，推動降低綜合融資成本。另外，當局會加強保障服務行業民營企業、個體工商戶的信貸和保險力度，豐富民營企業融資渠道，支持其通過發行股票債券獲取更多金融資源。

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編輯：伍鍵文