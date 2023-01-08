【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合

阿里巴巴 （09988） 自兩年多前互聯網整改浪潮之下，曝光度稍退，但近期螞蟻集團整改屢有新進展，阿里系核心人物頻頻現身。阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇周末在央視財經節目作嘉賓，與其他民企高級管理層談及2023年經濟展望。

張勇在節目上表示，2023年最大機遇在於紮根實體經濟，促進實體經濟和數碼經濟的高度融合。張勇表示，隨著企業營運與社會生活全方位走向數字化、智能化，數字化已是社會共識，而不是幾家互聯網公司想法，所有公司都已走向同一大方向，阿里巴巴發展最大的信心在公司與國家社會發展目標的同頻共振、高度一致。

央視節目以「唱響中國經濟光明論」為目標，號召21名民營企業家對談。除了阿里巴巴張勇以外，另一受投資界關注財務和監管狀況的復星國際 （00656） ，其董事長郭廣昌也在節目上受訪。另外，京東 （09618） CEO徐雷同樣現身。

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編輯：麥德銘