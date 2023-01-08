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美6歲男童槍擊老師釀重傷 校長呼籲加強槍械管制

環球社會熱點 15:16 2023/01/08

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美國再有槍擊案發生，是次涉事槍手更僅得6歲。美國弗吉尼亞州一名男童在課室內向老師開槍，導致涉事老師重傷，開槍學生亦已被捕。涉事學校校長對事件感到震驚，呼籲加強槍械管制，防止年輕人獲得槍支。

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弗吉尼亞州（Virginia）紐波特斯紐市（Newport News）公立Richneck小學於當地時間上周五（6日）發生槍擊案，一名年僅6歲的一年級男學生在課室內，向年逾30歲的女老師Abby Zwerner開槍，導致老師重傷。

紐波特斯紐市市長瓊斯（Phillip Jones）上周六（7日）召開記者會表示，涉事老師仍需留院治療，但情況已好轉。當地警察局局長Steve Drew表示，事件並非意外，屬爭執的一部分。但他拒絕透露更多詳情，僅指未有學生受傷。

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涉事6歲男童已被警方拘捕，但尚未確定他獲得槍支的途徑。

瓊斯強調事件是危險信號，應在全國範圍內討論如何防止再度發生類似事件。涉事學校校長George Parker表示，對事件感到震驚及沮喪，呼籲加強槍械管制，確保年輕人無法獲得槍支。

設立追蹤自1970年起美國校園槍擊案件數據庫的槍械暴力研究專家David Riedman指，案件極為罕見，已非法律體系能處理的問題。

根據弗吉尼亞州法律，6歲兒童不能作為成年人受審。即使幼童被判刑事罪行，亦會因過於年幼而不能被司法部門拘留，但少年法官能剝奪父母監護權，將涉事兒童交由當地社會服務部門照顧。

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責任編輯：李俊儀

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