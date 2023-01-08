麥卡錫向極右黨員作多項讓步 遭削弱眾院議長權力

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫經歷4日内15次投票，上周六（7日）當選眾議院議長。美媒指麥卡錫向共和黨極右派系作多項讓步，包括同意再降低罷免議長的門檻，導致議長權力進一步削弱。

麥卡錫當選美眾議院議長 歷時4日投15次票先成功 【下一頁】

共和黨内約20名極右派系眾議員，成為麥卡錫（Kevin McCarthy）當選議長的最大阻力，他們大多數為黨内强硬保守派「自由黨團」（Freedom Caucus）成員。

美媒指麥卡錫與自由黨團核心小組成員達成協議，容許他們在眾議院程序委員會和撥款委員會中取得數個席位，這一點已經被視為重要讓步。

程序委員會負責制定向眾議院提交法案所依據的規則，委員能有效拖延部分法案提交眾院審議，因此通常由最資深的議員擔任。

而撥款委員會則負責通過為政府提供資金的重要撥款法案，因此不少鷹派議員都渴望擔任委員。

美眾議院議長遲遲未決 民主黨議員兒子成國會新寵 【下一頁】

美媒引述眾院內部人士證實，麥卡錫另一項重要讓步是將罷免議長的門檻，由過往最少要5名議員動議降至只需一人，變相大幅削弱議長權力。

其餘重大讓步包括，麥卡錫同意眾院就更多有關特定問題的單一主題法案表決，而非受限於數千頁的一攬子法案。議員有72小時閱讀任何一項新法案然後再作表決。

麥卡錫同意設立一個新的委員會瞄準拜登政府，調查聯邦政府被武器化的行為，預算料與國會暴亂調查委員會相近。他又承諾在下一份聯邦預算協議中拒絕提高債務上限。

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責任編輯：鄭錦玲