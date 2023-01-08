【安心出行】港府：程式不會再作更新 「安心出行」正式停止運作

政府資訊科技總監辦公室公布，隨着多項防疫抗疫措施陸續放寬，香港與內地逐步有序全面實施通關，市民日常生活復常，「安心出行」系統正式停止運作，流動應用程式亦不會再作更新。

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另外，支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線以及設於25個港鐵站的流動支援站，亦於今日停止運作。資科辦已按衞生署的指示，刪除所有確診個案過去已上傳至相關系統的安心出行紀錄，相關工作已經完成。

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當局表示，已下載「安心出行」的市民，如有需要繼續使用程式內的個別功能，例如檢測登記碼，可在手機中保留程式。

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撰文：林衛