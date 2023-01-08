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【行業點睇】國產電動車與歐洲車成本差距懸殊 中國品牌搶佔歐洲市場

股樓投資 16:11 2023/01/08

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隨着歐洲消費者低價電動車的需求，中國電動車品牌積極進軍歐洲市場，而面對價廉物美的對手，歐洲汽車品牌逐漸失去優勢。據法國汽車零部件供應商Forvia稱，中國製造商生產電動汽車的成本比歐洲汽車制造商低1萬歐元，壓倒性的成本優勢，給歐洲製造商在本國市場帶來壓力。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

Forvia首席執行官表示，同樣的成本，中國製造商可以生產出更優質的電動車，「由於過高的關稅限制了中國品牌電動車在美國的市場份額，歐洲進口來自中國品牌的電動車數量遠遠高於美國。」資料顯示，自2015年，歐洲電動車平均售價從4.89萬歐元漲至5.58萬歐元，美國電動車由5.3萬歐元漲至6.39萬歐元，而中國車則由6.68萬歐元降至3.18萬歐元，普遍低於燃油車的售價。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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法國汽車行業咨詢機構Inovev的數據顯示，2019年中國電動車在歐銷售1.4萬輛，至2021年已達到近8萬輛。而2022年首9個月，中國製造的汽車在歐洲售出了約15.5萬輛，佔歐洲電動車市場份額5.8%。有機構預計，至2030年，電動車將佔歐洲新車銷量的40%，而中國品牌佔歐洲電動車市場的12.5%至20%，銷量介乎72.5萬至116萬輛之間。

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撰文：林衛

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電動車 經濟 銷售 歐洲 中國

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