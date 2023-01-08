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【息口點睇】美國最新公布工薪增速遜預期 下月加息0.25厘機會大增

環球政經 14:23 2023/01/08

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美國上周五（6日）公布一系列就業數據，雖然美國12月非農就業人數增22.3萬，高於預期，但平均時薪按月增0.3％，較11月的0.4％下滑，並低於預期，而美國上月失業率降至3.5％。目前市場聚焦美國工薪漲幅放緩，有望減輕聯儲局加息的壓力。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

有分析指，在房貸利率上升導致房屋銷量急劇下降的情況下，休閒和酒店業、醫療健康業和建築業的就業人數依然錄得增長。以技術為主的資訊行業、快遞員和倉儲工人的就業人數略有下降。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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根據芝商所的FedWatch工具顯示，市場對2月聯儲局加息的幅度馬上有所調整，最新預計下月加息0.25厘的機會率，提高至75.7%，而1周及1個月前，該機率分別為67.7%和45.4%，換言之，現時預測下月加息0.5厘的機率已不足25%。

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撰文：林衛

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加息 就業 美國聯儲局 失業率

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