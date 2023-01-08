【券商點睇】天風：消費對經濟重啟意義重大 全面看好消費板塊

天風證券指出，中國頂層設計多次提出擴內需、促消費是穩定經濟增長的重要方向。其中，《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035 年）》提出，全面促進消費、加快消費提質升級，優化投資結構、拓展投資空間，推動城鄉區域協調發展、釋放內需潛能，提高供給質量、帶動需求更好地實現等方面提出明確要求。

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更重要是，居民儲蓄增加是消費重啟的前提，疫情預計快速見頂逐步退潮，消費基本面有望在春節開始表現。據中國人民銀行統計，2022年首三季居民存款比2021年底增加13.28萬億元（人民幣，下同），如何將居民的儲蓄轉換為消費和投資是2023 年消費重啟的核心命題。

該行認為，當前或已進入疫情消退的快車道，全國或將加速趕頂，隨之而來的是入境邊檢政策調整、港陸通關、返鄉過年等實質性變化。2023 年或是三年來民眾返鄉過年高峰，春節消費有望提前帶動消費整體表現。2023 年消費基數逐季下行，表觀增速有望持續超預期，務必重視。

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在重啟場景下，全面看好消費板塊，出行產業鏈關注美蘭空港（00357）、華住集團（01179）、中國中免（01880）、攜程集團（09961）、同程旅行（00780）等。泛餐飲產業鏈，關注九毛九（09922）、海底撈（06862）（海倫司（09869）等。

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撰文：林衛