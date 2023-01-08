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【1月部署】平安：布局確定性的增長 三類股有買趁手

股樓投資 13:33 2023/01/08

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平安證券發表月度報告指出，歐美通脹延續回落，國內經濟復甦波折。美國經濟景氣加速下行。去年12月美國製造業和服務業PMI初值分別為46.2和44.4，分別較上月下滑1.5和1.8個百分點，創近年新低；歐元區製造業和服務業PMI初值仍在榮枯綫以下低位。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

海外緊縮擔憂緩和，國內延續穩健寬鬆。海外流動性緊縮擔憂緩和，美滙指數回落至104，人民幣滙率重回7算以下。中國人民銀行發聲今年貨幣政策力度不弱於去年，預計後續貨幣政策將繼續維持穩健寬鬆。權益市場活躍度相對平穩。12月融資餘額穩定在1.46萬億元（人民幣，下同）左右，北上資金淨流入規模為360億元。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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該行認為，中國的政策基調維穩為主，布局市場確定性方向。中央經濟工作會議後政策預期更為清晰，防疫政策進一步優化， 今年強調要「大力提振市場信心」，具體發力方向為擴內需、穩地產、促產業，建議關注三綫線索，一是疫後修復的消費、出行、醫療健康板塊；二是政策改善，以互聯網平台為代表的科網板塊；三是逢低布局以新能源為代表的高端製造業。

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撰文：林衛

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