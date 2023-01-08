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【專利排名】IBM痛失美國專利排行榜首 由三星電子取而代之

環球政經 14:00 2023/01/08

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據Harrity編制的「專利300強」名單出爐，IBM跌出今年美國專利排行榜榜首，2022年其專利數量下降了44%至4,743件，被三星電子（Samsung electronics）以8,513件取代榜首位置，而IBM曾雄踞美國專利榜首29年。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

據報道，自2017年以來，三星電子每年獲得8,000多項新專利，在去年之前一直位居亞軍，公司在視覺顯示系統、語音溝通系統方面擁有眾多專利。在名單中，榜上第3至5名分別為南韓LG、日本的豐田和佳能（Canon ），台積電（TSM）去年專利增加8％至3,038項，排名第6名。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

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報道又指，中國企業專利數量亦有明顯成長，抖音母公司字節跳動（ByteDance）、百度（09888）、騰訊（00700 ）和阿里巴巴（09988）等均大幅增加。

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撰文：林衛

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