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【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款

股樓投資 13:19 2023/01/08

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特斯拉（TSLA）在三個月內兩次在中國市場降價，資料顯示，Model 3和Model Y的售價下調逾10%，Model 3由26.59萬元（人民幣，下同）降至22.99萬元。市場推測特斯拉連續減價跟12月交付量令人失望有關，去年12月在華生產的交付為55,800輛，較上月減少近半。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

據報道，國內有數百名特斯拉車主在展售廳和配送中心聚集，要求賠贘及道歉，主要因他們在降價前，多付了錢買車，深感不值。最後降價之後，特斯拉在中國的電動汽車價格已較去年9月的水平低了13%至24%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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在社交媒體的視頻顯示，從成都至深圳，中國其他城市的特斯拉商店和交付中心都人滿為患，反映車主的強烈反對情緒。這些車主提出了一份要求清單，包括要求道歉和賠償或其他信用貸款。與車主會面的特斯拉員工已同意在下周二之前作出回應。

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撰文：林衛

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