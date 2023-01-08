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【政策點睇】平台企業金融業務專項整改完成 郭樹清：鼓勵平台合規經營

股樓投資 13:05 2023/01/08

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中國銀保監會主席郭樹清接受新華社採訪時稱，促進互聯網平台企業健康發展。14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決，後續將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

訪問又提及，中國企業絕大多數是民營企業，而民營企業絕大多數又是小微企業。截至去年末，普惠型小微企業貸款餘額超過23萬億元（人民幣，下同），近五年年均增速約25%，遠高於其他國家，貸款利率也在持續下降。2016年至2020年，小微企業貸款平均不良率低於3%，明顯好於經合組織國家4.81%的水平。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

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同時，大中型民營企業在獲取信貸和股市、債市融資方面逐漸改善。2022年中國企業公開發行上市（IPO）全球第一，籌資額佔50%。未來貨幣政策還會加大向民營企業的傾斜力度，保持信貸總量有效增長，推動降低綜合融資成本。在進一步做好製造業民營小微企業金融服務基礎上，加大對服務行業民營企業、個體工商戶的信貸和保險保障力度。豐富民營企業融資渠道，支持其通過發行股票債券獲取更多金融資源。

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撰文：林衛

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