【美股前瞻】單車機安全問題 前股皇Peloton遭罰1900萬美元

在新冠肺炎高峰期增長驚人，2020年的股皇之一的Peloton（PTON），股價在2021年見頂後大跌九成，屋漏兼逢連夜雨。 美國消費品安全委員會（CPSC）表示，Peloton已同意，因未能及時向監管機構報告跑步機潛在危險，和將召回的跑步機再次發售，而支付1,900萬美元的罰款。

Peloton在聲明中表示，該公司故意未立即向美國監管機構報告其Tread+跑步機缺陷及違反《消費品安全法》分發召回跑步機的指控，而在罰款後已得到解決。

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CPSC指出，它已處以「我們歷史上最大的民事處罰之一」，部分原因是該公司銷售存在致命缺陷的產品。 2021 年5月，Peloton召回了約12.5萬台部Tread+跑步機，原因是一名6歲兒童死亡，以及其他數十宗與其產品相關的受傷報告。

盡管CPSC在4月份提出了緊急要求，但公司最初拒絕這樣召回產品。 5月，當時的CEO John Foley表示，Peloton在最初回應CPSC的要求時犯了錯。 我們應該從一開始就更有效地與他們交流。 對此我深表歉意。

根據委員會的說法，罰款反映了最初的不合作。 早在2018年，Peloton就收到了多宗報告，指Tread+跑步機將人、寵物、不同物件拖至機器的後面。

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其後，在CPSC發表報告，指出Tread+跑步機的安全問題，Peloton的股價因而暴跌，從2021年1月的約167美元的高位跌至周五（6日）的8.92美元。

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