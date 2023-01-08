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【美股前瞻】投資大師Walter Deemer：美股熊市或年中結束

環球政經 03:31 2023/01/08

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著名投資者Walter Deemer，最近在其Twitter上，預期美股熊市或在2023年中結束，不過當中要符合一定準則。

他指出，世界大型企業聯合會（The Conference Board）預計美國經濟可能會在年初陷入衰退，並持續到年中。而股市傳統上，會在衰退結束前大約3個月開始見頂回升，新牛市誕生。所以，如果The Conference Board預測正確，股市應該在年中前3個月左右突破（即第一季末或第二季度）。如果確實如此，根據他的研究，市場在一年後有100%的可能性走高。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

但要使這一切發生，要有兩個非常重大的因素，第一、需要經濟衰退。第二，它必須在年中結束。還有一件事，就是市場情緒需要改變。

當一個新的牛市開始時，大部分人不會在一開始就接受或相信，會覺得熊市未完，回升只是死貓彈，升完會再跌，牛市在悲觀中誕生。 因此，新的牛市需要攀登憂慮之牆（Wall of Worry）。因此，市場情緒不應為聯儲局的轉向歡呼，而應該對聯儲局的努力產生深表的懷疑。

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投資者還應該關注經濟從衰退中迅速復甦的能力。 在牛市早期，強勁的經濟和盈利復甦通常不是理所當然的。

但如果一切順利，2023 年對股市來說可能會是相當不錯的一年。

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撰文 : 龍瑞成

Twitter 貨幣政策 經濟衰退 美國聯儲局 美國 美元

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