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大仔教煎貴價牛扒惹劣評 碧咸嫂護兒串網民唔識嘢

環球社會熱點 17:57 2023/01/07

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英國著名前球星碧咸長子Brooklyn移居美國後，繼續於網上拍片教煮餸，但多次遭到網民劣評。Brooklyn最近教煮貴價牛扒更被質疑糟蹋食材。碧咸嫂維多利亞就不忍愛兒廚藝屢遭非議，開腔諷刺網民唔識嘢。

【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮 【下一頁】

Brooklyn早前於社交媒體Instagram上載短片，與朋友示範如何烹調烤乾式熟成牛扒，用上牛油、蒜、香草、薯仔及蔬菜等食材。

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他聲稱今次用上高級牛後腰脊肉（俗稱西冷）5公斤就要價300英鎊，更讃自己烹調的這道烤牛扒是最好的周日烤肉，和他在家鄉英格蘭所食的風味一樣。

不過英國大量基層民眾深受通脹下的生活成本危機困擾，部分網民批評Brooklyn不知民間疾苦，300英鎊隨時已超出大多數英國家庭每周的食物開支。

也有不少網民質疑Brooklyn的廚藝，指牛扒賣相看似太生，更質疑他連配菜都未煮熟。

【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班 【下一頁】

不過維多利亞（Victoria Beckham）就於Instagram限時動態轉貼兒子的影片，表示自己會嘗試煮這道菜給老公及其餘子女品嘗。

維多利亞又串網民唔識嘢，指Brooklyn烹調的牛扒是「Rare」（三成熟）而非太生。

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責任編輯：鄭錦玲

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