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據報中國藥監局與輝瑞談判 冀獲批生產新冠仿製藥

環球政經 17:47 2023/01/07

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據外媒引述消息人士報道，中國目前與輝瑞(美：PFE）洽商，希望獲得許可允許內地製藥商生產和分銷新冠口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）仿製藥。報道指，中國藥監局自上月底以來一直與輝瑞進行談判，希望在本月22日農曆新年前達成協議。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

自內地放寬防疫措施後，疫情迅速升溫，更引起各地「搶藥潮」。而輝瑞新冠口服藥Paxlovid更是「一藥難求」，最新炒價已突破5萬元人民幣。

【恒指目標】 光大證券﹕恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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報道指，中國藥監局上月下旬與內地幾間製藥廠舉行會議，討論生產帕克斯洛維德仿製藥所需的準備工作，並指示製藥廠準備向監管部門註冊生產手續。而華海藥業（滬：600521）及石藥集團（1093）在內的潛在候選藥廠近幾周一直在進行生體相等性試驗，是中國監管機構要求的仿製藥上市前的要求。

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記者：郭秀慧

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石藥集團（01093） A股 輝瑞 華海藥業（滬：600521）

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