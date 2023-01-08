▲ 【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股 薦6隻H股首選股（附名單）

中港重新通關，花旗認為，隨內地將焦點由管理風險放回實體業務，加上當局審慎地推出支持措施，預期內地今年經濟增長在消費帶動下，將加快到5.3%，預期今年恒指成分股企業盈利增長13.7%，因此看好恒指上半年可見24000點，年底可再升到25000點，偏好H股多於A股。花旗予消費、互聯網、醫療保健及交通運輸「增持」評級。

花旗研究部董事總經理兼中國股票策略師劉顯達在報告指，中國是今年唯一一個經濟會加快增長的主要經濟體，而隨復常步伐加快，加上中央致力令樓市在L型尾部上回穩，即使貿易存在逆風，預期內地今年經濟增長仍能自去年預期的2.4%，加快至5.3%。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「中國經濟復甦料呈『J』型，首季經濟在重啟衝擊下增長2.2%，次季在低基數效應下反彈到7.5%，第三季回落到4.1%，第四季又加速到7.1%。」

疫後不需要推出大型刺激經濟政策

該行預期，疫後推出大型刺激經濟政策的可能性不大，而且也不需要，但相信人行會在復常初期維持寬鬆貨幣政，但會逐步將其焦點轉向通脹風險，而中國經濟增長的故事重臨，將令利率及股票收益向上，變相支持人民幣走勢。

花旗建議，投資者在中國經濟出現復甦前買入，相信市場會逐步消化疫情擴散的風險。該行預期，MSCI中國指數年中見75，年底見78；滬深300指數年中見4500點，年底見4650點。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常 予恒指新目標價、潛在升幅兩成

相關文章：【2023展望】瑞信邵志銘：恒指待回落至18300點入貨 上半年專注重啟概念類股份

編輯：陳韻妍