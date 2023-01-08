  • 19°C
香港時間 : 2023108日 (週日) 09:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）

股市 09:00 2023/01/08

分享：

分享：

【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）

中港重新通關，花旗認為，隨內地將焦點由管理風險放回實體業務，加上當局審慎地推出支持措施，預期內地今年經濟增長在消費帶動下，將加快到5.3%，預期今年恒指成分股企業盈利增長13.7%，因此看好恒指上半年可見24000點，年底可再升到25000點，偏好H股多於A股。花旗予消費、互聯網、醫療保健及交通運輸「增持」評級。

工銀國際：恒指最樂觀見21600點　睇好軟件及互聯網類股份【下一頁】

花旗研究部董事總經理兼中國股票策略師劉顯達在報告指，中國是今年唯一一個經濟會加快增長的主要經濟體，而隨復常步伐加快，加上中央致力令樓市在L型尾部上回穩，即使貿易存在逆風，預期內地今年經濟增長仍能自去年預期的2.4%，加快至5.3%。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「中國經濟復甦料呈『J』型，首季經濟在重啟衝擊下增長2.2%，次季在低基數效應下反彈到7.5%，第三季回落到4.1%，第四季又加速到7.1%。」

疫後不需要推出大型刺激經濟政策

該行預期，疫後推出大型刺激經濟政策的可能性不大，而且也不需要，但相信人行會在復常初期維持寬鬆貨幣政，但會逐步將其焦點轉向通脹風險，而中國經濟增長的故事重臨，將令利率及股票收益向上，變相支持人民幣走勢。

花旗建議，投資者在中國經濟出現復甦前買入，相信市場會逐步消化疫情擴散的風險。該行預期，MSCI中國指數年中見75，年底見78；滬深300指數年中見4500點，年底見4650點。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常　予恒指新目標價、潛在升幅兩成

相關文章：【2023展望】瑞信邵志銘：恒指待回落至18300點入貨　上半年專注重啟概念類股份　

編輯：陳韻妍

港股 市場動向 大行報告 中國市場 經濟數據表現 中國國航（00753） 金沙中國有限公司（01928） 京東集團—SW（09618） 友邦保險（01299） 出入境管制
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【新股IPO】潤華及眾安智慧兩物管股孖展均獲足額認購、華樂娛樂獲超購0.6倍　一文看清孖展認購情況（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】憧憬加息放慢 道指飆700點 納指漲2.6% 蘋果特斯拉急彈
【美股收市】憧憬加息放慢 道指飆700點 納指漲2.6% 蘋果特斯拉急彈
【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為螞蟻重新上市做準備　與股東阿里巴巴進一步割裂
【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為螞蟻重新上市做準備　與股東阿里巴巴進一步割裂
【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　美股開市後跌逾7%
【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　美股開市後跌逾7%
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮　老闆合照大讚謙虛
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮　老闆合照大讚謙虛
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升325點　阿里美股撲105港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升325點　阿里美股撲105港元關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款