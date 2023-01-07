▲ 【儲局官員】巴金：若過早放棄對抗通脹 通脹重臨時力度會更強

美國1月加息0.25厘的可能性上升，美國里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Tom Barkin）表示，即使加息會增加經濟衰退的風險，聯儲局必須對通脹回落保持警惕。

「由於加息會增加經濟衰退風險，我對於聯儲局應否繼續壓抑通脹存在不少疑問，但我估計，最簡單的答案是所有人都討論通脹，故此我們要對抗通脹，聯儲局的任務不是損害經濟，而是降低通脹。」

即將於本月退休的美國堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治（Esther George）同意，即使物價開始回落，但服務業價格在勞工市場偏緊的情況下持續上升，而聯儲局要再加多幾次息才能令通脹回落至2%的水平，仍是當局考慮貨幣政策時重要的方向。

她稱，聯儲局去年採取的激進加息行動，表明其致力恢復物價穩定，同時解釋了為何實際通脹居高不下時，長期通脹預期反而相對穩定。

若你在達標前改變目標 將會危及聯儲局的聲譽

聯儲局上月將加息步伐放慢，僅加0.5厘，令聯邦基金目標利率升到4.25至4.5厘水平。巴金指，聯儲局去年行動迅速，而在努力降低通脹的道路上，即使腳已明確地踩在剎車制上，仍需要採取審慎的駕駛步伐。

他續稱，從70年代的教訓可見，若你過早放棄對抗通脹，通脹重臨時力度會更強，聯儲局要做的事反而更多，而且更具破壞性。

「若你在達標前改變目標，正如部分人倡議那樣，這將會危及聯儲局的聲譽，並反過來在控制通脹的路上需要作出更多犧牲。」他又指，若你認為供應鏈改善及當局的行動已足夠令通脹快速降溫，那些當局循序漸進加息路徑的破壞力反而有限。

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編輯：陳韻妍