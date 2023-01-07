  • 20°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權 料為重新上市鋪路

股樓投資 16:50 2023/01/07

分享：

分享：

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲放棄對螞蟻集團（Ant Group）的控制權。據外媒報道，螞蟻集團今日（7日）表示，馬雲將不再控制螞蟻集團，放棄大多數的表決權，股東已同意實施一系列調整。市場預期，此舉是為重新上市做好準備。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

螞蟻集團於網站發布《螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告》，提到為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人。公告又指，已進行一系列股權、股東上層結構的調整，在調整完畢後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使股份表決權，且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。

【濠賭股】 濠賭股續牌後集體回吐 摩通稱結果無驚喜【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

此後，螞蟻集團不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制集團的情形，以進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。意味著，擁有螞蟻集團10％股權的馬雲，放棄藉由相關實體控制阿里巴巴大多數的表決權。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲

下一篇文章

【加密貨幣】比特幣核心開發者錢包遭攻擊 損失大量比特幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【新春好去處】新城市廣場 日韓台三地花海 盡情打卡
【新春好去處】新城市廣場 日韓台三地花海 盡情打卡
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【歷來最高】ZA Bank 再推短期儲蓄保　期滿保證回報率逾5厘
【歷來最高】ZA Bank 再推短期儲蓄保　期滿保證回報率逾5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款