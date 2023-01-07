【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權 料為重新上市鋪路

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲放棄對螞蟻集團（Ant Group）的控制權。據外媒報道，螞蟻集團今日（7日）表示，馬雲將不再控制螞蟻集團，放棄大多數的表決權，股東已同意實施一系列調整。市場預期，此舉是為重新上市做好準備。

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螞蟻集團於網站發布《螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告》，提到為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人。公告又指，已進行一系列股權、股東上層結構的調整，在調整完畢後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使股份表決權，且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。

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此後，螞蟻集團不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制集團的情形，以進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。意味著，擁有螞蟻集團10％股權的馬雲，放棄藉由相關實體控制阿里巴巴大多數的表決權。

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記者：郭秀慧