【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮

英國哈里王子自傳出版在即，外媒率先披露自傳部分内容。哈里在書中大爆夫人梅根與大嫂凱特的妯娌不和，原來梅根婚前曾笑凱特誕下第三胎後變蠢，哥哥威廉王子護妻心切下斥責梅根無禮。

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英媒節錄哈里（Prince Harry）自傳内容，哈里憶述他與梅根（Meghan Markle）大婚前數周，凱特（Kate Middleton）誕下第三胎路易小王子（Prince Louis）。

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哈里指眾人商討有關婚禮彩排時間和花童禮服等安排時，凱特與梅根產生分歧。

凱特之後表示自己忘記一些微不足道的小事，梅根就認為凱特是因懷孕生子後荷爾蒙產生變化而有「Baby Brain」（意指生完孩子會變蠢笨），令凱特不悅。

不過梅根就認為自己一向與朋友説話的方式都是如此，不明白凱特為何對這句話感到不高興。

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哈里在書中更聲稱，凱特曾直言她與梅根的關係未夠親密，認為梅根不該發表上述言論。凱特更表現憤怒，當時抓住椅子軟墊一側，直到手指泛白。

威廉（Prince William）其後指著梅根，批評她的言論無禮不符合英國禮節。梅根則反擊威廉，要求對方不要用手指指著她的臉斥責她。

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責任編輯：鄭錦玲