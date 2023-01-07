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【美股焦點】Salesforce削7000人後預告裁員陸續有來　CEO：尋求再減390億元成本

股市 16:02 2023/01/07

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【美股焦點】Salesforce削7000人後預告裁員陸續有來　CEO：尋求再減390億元成本

外電引述消息人士報道，雲計算軟件商Salesforce（美：CRM）早前裁員逾7000人、佔總員工人數一成後，聯合創辧人兼行政總裁Marc Benioff表示，公司會繼續縮減規模，尋求再削減30億至50億美元（約234億至390億港元）成本。

【美股焦點】Salesforce削7000人後預告裁員陸續有來【下一頁】

Salesforce於疫情期間快速增長，因企業加大對雲方面的應用，期內收購了Slack及Tableau。不過，隨疫情過去，Salesforce的收入增幅減慢，公司決定關閉部分寫字樓。

Benioff向員工表示，房地產是成本重組的主要部份，因疫後不需要過多辦公室空間，公司未來會繼續裁員，但強調Salesforce仍是一間正在增長及非常成功的公司。

Salesforce對報道不予置評。

相關文章：【科網裁員潮】Salesforce擬裁員10%、CEO承認疫情期間擴張過快　盤前股價升幅擴至4%

相關文章：【美股焦點】Salesforce第三季盈利指引令人失望、下調全年業績預測　盤後跌7%

編輯：陳韻妍

美股 Salesforce（美：CRM） 雲端 裁員
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