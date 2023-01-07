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【加密貨幣】比特幣核心開發者錢包遭攻擊 損失大量比特幣

環球政經 15:52 2023/01/07

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比特幣原始核心開發人員之一Luke Dashjr在Twitter中聲稱，他在新年前遭黑客攻擊，他基本上失去了所有比特幣。他表示黑客以某種方式獲得了他的私鑰，他分享了一個錢包地址，其中一些被盜的比特幣被發送到該地址，但沒有透露他總共損失多少資產。

根據公開資訊，相關錢包地址顯示了12月31日世界標準時間下午2:08至2:16之間有4筆交易，總計216.93粒比特幣，約值360萬美元。Dashjr說他不知道攻擊者如何獲得他的私鑰，他指出是在收到來自Coinbase（COIN）和Kraken兩間交易所的電郵，指有人登錄嘗試他的戶口，才注意到他成為黑客目標。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

這也引起了幣安（Binance）CEO趙長鵬（CZ）的注意，他在Twitter中表示關心。「如果還有什麼我們可以幫忙的，請告訴我們。 我們經常處理這些問題，並與全球擁有執法部門有緊密合作。」

與此同時，有些人暗示這可能根本不是黑客攻擊，可能有人以偶然發現了他錢包的助記詞（Seed Phrase），或者它是稅收季節前的「輪船事故（Boating Accident） 」。輪船事故是指擁有大量加密資產的人，虛構遭到黑客攻擊，以將資產轉移。

    點擊圖片放大
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趙長鵬曾就自我託管（Self Custody）資產問題警告，即使是比特幣的原心開發人員也損失了200多個比特幣（350 萬美元），我很難過，自我託管有一系列不同的風險。有人反駁，趙長鵬是交易所CEO，自然不希望人們自行管理資產，最好將之存入交易所，由交易所保管。但近數月多間交易所破產，存戶損失慘重，又怎能叫人對交易所有信心。

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 經濟 比特幣 黑客 美元

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