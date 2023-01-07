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【健康人生】部分血型人士較易早發性中風 應及早防範

環球政經 15:52 2023/01/07

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根據最新研究顯示，與其他血型的人相比，具有某種A型血變體的人，較易有早發性中風（60歲前）。

最主要的血型為ABO型，但由於基因突變，即使同一血型，亦會有輕微分別。基因組研究顯示，A1亞組基因與早發性中風有明確關係。

研究人員收集48項基因研究的數據，包括1.7萬名中風病人和近60萬名健康人士對照。 他們的年齡在18至59歲。

全基因組搜索顯示，兩個與早期中風風險相關在染色體中上的位置，一個與血型基因所在的位置重疊。對特定類型血型基因的第二次分析發現，其基因組編碼為A組變異的人，在60歲之前中風的機率，與其他血型的人相比高16%。

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馬里蘭大學血管神經學家Steven Kittner指出，「我們不知道為什麼這類A型血會帶來更高的風險，但它可能與血凝固因子有關，如血小板和血管細胞及其他循環蛋白，所有這些都在血栓的形成中發揮作用。」

在美國，每年有近80萬人中風，大約四分之三為65歲或以上，55歲後風險每10年倍增。

該研究的另一個重要發現，來自於比較60歲之前和之後中風的病人。為此，研究人員使用了大約9,300名60歲以上的人的數據和大約2.5萬名60歲以上健康人士作對照。

他們發現，A型血型中風的風險增加在遲發性中風組中，變得微不足道，這表明與年老時的中風相比，較年輕時的中風，可能原因不同。

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年輕人中風不太可能是由動脈中脂肪沉積物的堆積引起的，而更有可能是由與凝塊形成有關的因素引起的。

該研究還發現，無論年齡大小，與非中風對照組相比，B型血的人患中風的可能性高出11%左右。

先前的研究表明，基因組中血型編碼的部分稱為「ABO 位點」，與限制血流的冠狀動脈鈣化和心臟病有關。A 型和B型血的基因序列，也已被證實與靜脈血栓形成的風險略高有關，稱為靜脈血栓形成。

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撰文 : 龍瑞成

大學 血栓 脂肪 心臟病 中風

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