【美國經濟】穆迪：美國今年將能避免衰退

許多經濟學家、投資者和消費者都擔心2023年美國會出現經濟衰退。但穆迪表示，更有可能出現的情況是緩慢衰退（Slowcession），即經濟增長停滯，但勉強避免全面衰退。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi最新報告指，幾乎可以肯定，經濟都將在2023年遇上逆風。但通脹正在迅速放緩，經濟基本面良好。 如果運氣好，再加上聯儲局政策，經濟應該可會避免全面衰退。

穆迪創造了一個新詞：Slowcession，代表經濟增長幾乎停滯不前，但未出現逆轉。 失業率會增加，但不會急升。

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因擔憂經濟衰退，令去年美股表現不濟。根據CFRA Research數據，標普500指數去年19.4%的跌幅，是自1945年以來的第四大。隨着聯儲局為遏制通膨而加息，令美國經濟降溫，商人和消費者愈來愈擔心2023年將有經濟衰退。

美國銀行CEO Brian Moynihan最近表示，可能會出現溫和衰退。 彭博社訪問眾經濟學家，他們認為2023年有70%機會經濟衰退。

穆迪研究沒有排除衰退風險，警告衰退仍然是一個嚴重威脅，並表示經濟特別容易受到衝擊。 該公司還預計，到 年底，失業率將從目前的3.7%上升至4.2%。即使原來經濟可避過一劫，若企業和消費者過於擔心，減少聘用及消費，反過來會令衰退出現。

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但穆迪認為，就業市場保持強勢，通脹正在降溫，實際工資正在升溫，天然氣價格暴跌，聯儲局可能準備暫停加息行動，將有助避免經濟跌入深淵。

報告提出，消費者是有助經濟避免衰退的防火牆。雖然防火牆會承受壓力，尤其是在經濟困難的低收入家庭苦苦掙扎的情況下，它應該會繼續存在。Mark Zandi還指出了美國經濟基本面相對強勁，包括盈利企業、健康的消費者資產負債表和強大的的銀行系統。而且經濟並未出現失衡，例如過度建設的房地產市場或巨大的資產泡沫。

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