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【網易 9999】網易宣布收購加拿大SkyBox Labs 未有披露交易金額

股樓投資 15:00 2023/01/07

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網易（09999）於官網宣布，收購加拿大遊戲公司SkyBox Labs，但並未披露交易金額。網易指，SkyBox Labs將繼續獨立營運，與現有合作方共同開發遊戲產品，同時未來將增加新的合作伙伴。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

SkyBox Labs是一家獨立的視頻遊戲開發商，曾開發《Stela》和《TASTEE：Lethal Tactics》遊戲，而過去曾與微軟Xbox Game Studios、威世智和Electronic Arts（EA）共同開發遊戲，包括《最後一戰》、《世紀帝國》系列、《Minecraft》、《Fallout 76》等。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

    點擊圖片放大
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通過是次收購後，SkyBox Labs 可透過網易的資金和資源來加速擴大規模，並協助更多大型發行商製作高水準的遊戲，而網易則可藉此獲得製作世界頂尖遊戲的經驗。

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記者：郭秀慧

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